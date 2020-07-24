Türk Kızılay'ı Muradiyeli vatandaşların yardımına koşuyor Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği, ilçedeki maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ağış ve diş bakımlarını yaptırıyor.

Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği, ilçedeki maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ağış ve diş bakımlarını yaptırıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşabilmek için farklı projeler üreten Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği, Kızılay'a gönüllü destek veren diş hekimi Nadir Baki Kaya ile ilçede imkanı olmayan vatandaşlara hizmet veriyor.

Kaya ile Kızılay görevlileri, ağız ve diş bakımı yapılması gereken ihtiyaç sahiplerini tespit ederek gerekli tedavilerinin yapılmasını sağlıyor.

Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği Başkanı Selçuk Yay, vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap vermek için çaba gösterdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yardım projeleri başlatıyoruz. Bu proje de yaklaşık bir yıldır devam ettiğimiz oldukça anlamlı bir proje. Amacımız her kesimden vatandaşa ulaşmak." diye konuştu.

Kaynak: AA