Türk Kızılay'ı Keban'da geçen yıl 2 bin kişiye yardım yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılay'ı Keban'da geçen yıl 2 bin kişiye yardım yaptı

Türk Kızılay'ı Keban'da geçen yıl 2 bin kişiye yardım yaptı
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Keban Temsilciliği, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle Keban ilçesinde geçen yıl 2 bin 8 kişiye giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle Keban ilçesinde geçen yıl 2 bin 8 kişiye giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Keban İlçe Koordinatörü Hasan Doğan, İlçe Temsilciliği ve Genç Kızılay gönülleri ile Kızılay Keban Temsilciliğine ait giyim mağazası ve sosyal marketinde geçen sene 2 bin 8 kişiye giyim ve ayakkabı yardımda bulunduklarını söyledi.

Doğan, yardımların temininde destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya ve gönüllülere teşekkür etti.

Son dakika haberleri! Bir haftada 26 koyunu öldü; nedeni araştırılıyor

Son dakika haberleri! Bir haftada 26 koyunu öldü; nedeni araştırılıyor
AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Kızılay, Keban, Türk, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title