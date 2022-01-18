Türk Kızılay'ı Keban'da geçen yıl 2 bin kişiye yardım yaptı

Türk Kızılay Keban Temsilciliği, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle Keban ilçesinde geçen yıl 2 bin 8 kişiye giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle Keban ilçesinde geçen yıl 2 bin 8 kişiye giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Keban İlçe Koordinatörü Hasan Doğan, İlçe Temsilciliği ve Genç Kızılay gönülleri ile Kızılay Keban Temsilciliğine ait giyim mağazası ve sosyal marketinde geçen sene 2 bin 8 kişiye giyim ve ayakkabı yardımda bulunduklarını söyledi.

Doğan, yardımların temininde destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya ve gönüllülere teşekkür etti.