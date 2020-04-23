Türk Kızılay'ı gönüllülerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi TÜRK Kızılayı Van'ın Gürpınar Temsilciği ile Vefa Sosyal Destek Grubu Gönüllüleri, 23 Nisan'da, dünyayı saran covid-19 salgını ile mücadele günlerinde ailesi ile birlikte evinde karantinada kalan çocukları ziyaret etti.

TÜRK Kızılayı Van'ın Gürpınar Temsilciği ile Vefa Sosyal Destek Grubu Gönüllüleri, 23 Nisan 'da, dünyayı saran covid-19 salgını ile mücadele günlerinde ailesi ile birlikte evinde karantinada kalan çocukları ziyaret etti.

Gürpınar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayan çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Gürpınar'a 65 kilometre uzaklıktaki Yoldüştü Mahalllesi'nde oturan çocuklara ise Vefa Sosyal Destek Grubu ve Türk Kızılay'ı İlçe Temsilciliği sürpriz yaptı. Mahalle'ye giden gönüllüler, beraberinde götürdükleri Türk bayraklarını çocuklara hediye ederken, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. Ellerine Türk bayrakları alıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarında kutlayan çocuklar,palyaço ve Nasrettin Hoca kılığına giren gönülülerle doyasıya eğlendi.

11 yaşındaki Nisanur Kaya, ilk kez palyaço ve Nasrettin hoca karakterlerini gördüklerini belirterek, kendilerine bu mutluluğu yaşatan ilçe Kaymakamı ve Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Gürpınar Temsilcisi Celal Atan, koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocukları mutlu etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek,"Palyaço ve Nasrettin hoca karakterlerinin kostümlerini giyen arkadaşlarımız çocukları mutlu etmeye çalıştı. Çocuklar doğada koşarak eğlenerek kendilerini bulabilir. Bizler de Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar'ın desteği ile Gürpınar Kızılay temsilciliği olarak buraya geldik. Hediyelerimizi dağıttık. Onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutladık. İnşallah ülke olarak en kısa zamanda bu zorlu süreci atlatırız. Çocuklarla birlikte sokaklarda oynayıp, uçurtma uçurabiliriz" dedi.

- Van

Kaynak: DHA