TÜRK KIZILAY'I ESENLER ANA FATMA CEMEVİ'NE ERZAK YARDIMINDA BULUNDU

İHTİYAÇ sahibi ailelere yardım elini uzatan Türk Kızılayı koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara iletilmek üzere Esenler Ana Fatma Cemevi'ne erzak kolisi desteğinde bulundu.

İHTİYAÇ sahibi ailelere yardım elini uzatan Türk Kızılayı koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara iletilmek üzere Esenler Ana Fatma Cemevi'ne erzak kolisi desteğinde bulundu. 5 kişilik bir ailenin 20 günlük ihtiyacını karşılayacak olan koli, cemevine teslim edildi.

"BURAYA 200 ADET GIDA KOLİSİ GETİRDİK"

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay'ı Covid -19 sürecinin olduğu bu günlerde Esenler Ana Fatma Cemevi'ndeyiz şu anda. Buraya yaklaşık 200 adet gıda kolisi getirdik. Kolilerin içerisinde pirinç, makarna, mercimek, çay, salça, bulgur ve aynı zamanda Türk Kızılay'ın kurban bağışlarından elde edilmiş konserveleri mevcut. Dezenfektanlarımız da var. Çocuklarımız için de kolilerde bisküvilerimiz var. Kolilerimiz yaklaşık 1000 - 1300 kişiye yetecek durumda. Gelen bağışlarla 20 gün sonra takviyeleri yapacağız" dedi.

"YARDIMLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

Esenler Ana Fatma Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Balo da "Dünya olarak çok zor dönemden geçiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Salgınla mücadele devam ediyor. Herkesin evde kalmasını bekliyoruz. Türk Kızılay'ı cemevine yardım kolilerini ulaştırdılar. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kızılay'a buradan teşekkür ediyoruz" dedi

"BİZ BİZE YETERİZ"

Yardım kolisi verilen ihtiyaç sahibi Akın Yolcu," Zor günde herkes bir birine yardımcı olacak. Biz birbirimize yeteriz. Herkesten buna vesile olanlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA