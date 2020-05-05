TÜRK KIZILAY'I ESENLER ANA FATMA CEMEVİ'NE ERZAK YARDIMINDA BULUNDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TÜRK KIZILAY'I ESENLER ANA FATMA CEMEVİ'NE ERZAK YARDIMINDA BULUNDU

TÜRK KIZILAY'I ESENLER ANA FATMA CEMEVİ'NE ERZAK YARDIMINDA BULUNDU
05.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:13

İHTİYAÇ sahibi ailelere yardım elini uzatan Türk Kızılayı koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara iletilmek üzere Esenler Ana Fatma Cemevi'ne erzak kolisi desteğinde bulundu.

İHTİYAÇ  sahibi ailelere yardım elini uzatan Türk Kızılayı koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara iletilmek üzere Esenler Ana Fatma Cemevi'ne  erzak kolisi desteğinde bulundu. 5 kişilik bir ailenin 20 günlük ihtiyacını karşılayacak olan koli, cemevine teslim edildi.

"BURAYA 200 ADET GIDA KOLİSİ GETİRDİK"

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay'ı Covid -19 sürecinin olduğu bu günlerde Esenler Ana Fatma Cemevi'ndeyiz şu anda. Buraya yaklaşık 200 adet gıda kolisi getirdik. Kolilerin içerisinde pirinç, makarna, mercimek, çay, salça, bulgur ve aynı zamanda Türk Kızılay'ın kurban bağışlarından elde edilmiş konserveleri mevcut. Dezenfektanlarımız da var.  Çocuklarımız için de kolilerde bisküvilerimiz var. Kolilerimiz yaklaşık 1000 - 1300 kişiye yetecek durumda. Gelen bağışlarla 20 gün sonra takviyeleri yapacağız" dedi.

"YARDIMLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

Esenler Ana Fatma Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Balo da  "Dünya olarak çok zor dönemden geçiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Salgınla mücadele devam ediyor. Herkesin evde kalmasını bekliyoruz. Türk Kızılay'ı cemevine yardım kolilerini ulaştırdılar. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kızılay'a buradan teşekkür ediyoruz" dedi

"BİZ BİZE YETERİZ"

Yardım kolisi verilen ihtiyaç sahibi Akın Yolcu," Zor günde herkes bir birine yardımcı olacak. Biz birbirimize yeteriz. Herkesten buna vesile olanlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haberler
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: TÜRK KIZILAY'I ESENLER ANA FATMA CEMEVİ'NE ERZAK YARDIMINDA BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:21:26. #1.14#
title