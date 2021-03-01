Türk Kızılay heyeti, AA'nın Bosna Hersek'teki ofisini ziyaret etti
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Türk Kızılay heyeti, AA'nın Bosna Hersek'teki ofisini ziyaret etti

01.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:28
Türk Kızılay heyeti, AA'nın Bosna Hersek'teki ofisini ziyaret etti

Bosna Hersek'te yürütülen proje, faaliyet ve gönüllülük çalışmaları ile kapasite artırımı konusunda ülkeye gelen Türk Kızılay heyeti, Anadolu Ajansının (AA) başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

Bosna Hersek'te yürütülen proje, faaliyet ve gönüllülük çalışmaları ile kapasite artırımı konusunda ülkeye gelen Türk Kızılay heyeti, Anadolu Ajansının (AA) başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Direktörü Nurdal Durmuş, Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu ve beraberindeki heyet, AA Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) Haberler Editörü Hakan Çelik'ten kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Türk Kızılayın Bosna Hersek'teki faaliyetlerine destek olan gönüllülerin de bulunduğu toplantıda ülkedeki delegasyon aracılığıyla yürütülen çalışmalarla gençlere, göçmenlere ve yetimlere yönelik projeler ele alındı, kapasite artırımı için gönüllülere verilecek eğitimler ve yakın zamanda başlayacak yeni projeler de konuşuldu.

Heyet, Türk Kızılayın ülkede iş birliği yaptığı kurumlar ve Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü ile yürüttüğü çalışmalara destek olan AA'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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