Türk Kızılay "Hedef mavi" projesi kapsamında Samsun'da 10 bin hijyen seti dağıtacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Kızılay "Hedef mavi" projesi kapsamında Samsun'da 10 bin hijyen seti dağıtacak

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Türk Kızılay 'Hedef mavi' projesi kapsamında Samsun'da 10 bin hijyen seti dağıtacak

Türk Kızılayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Samsun'da 10 bin hijyen seti dağıtacağı bildirildi.

11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var
Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Türk Kızılayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Samsun'da 10 bin hijyen seti dağıtacağı bildirildi.

Türk Kızılay Genel Merkezince Kovid-19 vakalarının azaltılması amacıyla hayata geçirilen "Hedef mavi" projesi kapsamında Sakarya ile pilot kent seçilen Samsun'da gönüllülere eğitim verildi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, AA muhabirine, Samsun'un Kovid-19 vaka sayılarının arttığı kentlerin başında geldiğini hatırlattı.

Vaka sayılarını azaltmak ve kentin Sağlık Bakanlığı verilerinde kırmızı olan rengini maviye çevirmek için harekete geçtiklerini anlatan Bulut, "Bir ay boyunca kentin yoğun bölgelerinde gönüllülerimizle farkındalık oluşturacak ve vatandaşlarımızı Kovid-19'a karşı bilgilendireceğiz. Genel merkezimiz tarafından gönderilecek içinde dezenfektan, maske ve temizlik ürünlerinin olduğu 10 bin kiti vatandaşımıza dağıtacağız. Özellikle insanların kalabalık olduğu alışveriş merkezleri, Mecidiye ve İstiklal caddeleri ile polis kontrol noktalarında vatandaşlarımıza broşür dağıtıp Kovid-19 riskini anlatacağız." diye konuştu.

Bulut, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Kalabalık ortamlarda, 'Bana bulaşmaz' deyip kesinlikle maskelerini çıkartmamaları gerekiyor. Devletimizin Kovid-19'a karşı gerekli tedbirleri almasına rağmen vaka sayılarının azalmaması, tamamen insanların kendi önlemlerini almamasından kaynaklanıyor. Vaka sayısının düşmesi ve kısıtlamaların kalkması için vatandaşların kendi önlemini alması gerektiğini unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay olarak insana önem verdiklerini, Kovid-19 gibi büyük tehlike oluşturan uyuşturucu bağımlılığının da önüne geçmek istediklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak geliştirdiğimiz proje ile uyuşturucu bağımlılığının da önüne geçmek istiyoruz. Bu kapsamda gönüllülerimizi uyuşturucu bağımlılığı konusunda da eğitiyoruz. Uyuşturucu madde, kullanıldığında insanların merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerini etkileyerek fiziksel ve psikolojik tahribata yol açar. Kullanan herkes için bağımlı olma riski eşittir. Bu nedenle gönüllülerimiz aracılığıyla toplumun bağımlılıklar konusundaki duyarlılığını artırarak önleyici çalışmalara katılmalarını sağlamak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay "Hedef mavi" projesi kapsamında Samsun'da 10 bin hijyen seti dağıtacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:08:08. #1.14#
title