Türk Kızılay, hayırseverlerin katkısıyla Diyarbakır'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyor Türk Kızılay, hayırseverlerin katkısıyla Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyor.

Türk Kızılay, hayırseverlerin katkısıyla Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyor.

Türk Kızılay, "Kurban'da Kızılay Modeli" ile hayırseverlerin vekaletiyle kestiği 600 büyükbaş kurbanlıktan elde edilen eti Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada kurban etleri Türk Kızılay gönüllüleri tarafından merkez Sur ilçesinde önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

Kurban eti dağıtımına Türk Kızılay Sur Şube Başkan Yardımcısı Cüneyt Özmen de katıldı.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak Diyarbakır'da 600 büyükbaş hayvan kesip etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

Sur ilçesinde dağıtımın sürdüğünü ifade eden Özmen, sadece bayram günlerinde dağıtım yapmadıklarını, yıl boyunca da ihtiyaç sahiplerine et ulaştırdıklarını bildirdi.

"Tespit ettiğimiz yetim, dul ve mültecilerin evlerine giderek etleri takdim ediyoruz. Türk Kızılaya bağışta bulunanlardan Allah razı olsun. Onlar olmazsa bu çalışmalarımız olmazdı." diyen Özmen, Kızılayın, bağışçılarıyla bir bütün olduğunu vurguladı.

Özmen, bu bütünlüğü gönüllülerle tamamladıklarını dile getirerek "Kurban etlerini en güzel şekilde muhtaç ailelere ulaştırıyoruz. Kurban eti verdiğimiz ailelerin tepkileri çok güzel oluyor. Gözlerindeki tebessümü görebiliyoruz. Kurban sahiplerine ve bizlere dua ediyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA