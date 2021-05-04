Türk Kızılay hayırsever desteğiyle Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine iftarlık ulaştırıyor
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Türk Kızılay hayırsever desteğiyle Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine iftarlık ulaştırıyor

Türk Kızılay hayırsever desteğiyle Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine iftarlık ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi 150 aileye iftar yemeği veriliyor.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi 150 aileye iftar yemeği veriliyor.

Kısa bir süre önce açılan Kızılay Eleşkirt Temsilciği, hayırseverlerinde destekleriyle ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ramazan ayının ilk gününden bu yana gıda ve sıcak yemek yardımını sürdürüyor.

Gönüllüler AŞ evinde hazırlanan yemekleri, önceden belirlenen ailelerin evlerine iftar öncesinde ulaştırıyor.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da gönüllülerle ailelere yemek dağıttı.

Gönüllüler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçedeki farklı noktalarda denetim görevi yürüten güvenlik güçlerine de iftarlık ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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