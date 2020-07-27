Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden Başkan Özdemir'e ziyaret
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Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden Başkan Özdemir'e ziyaret

Türk Kızılay tarafından sürdürülen vekaleten kurban organizasyonu çalışmaları kapsamında Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden Başkan Özdemir'e ziyaret
27.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:14

Türk Kızılay tarafından sürdürülen vekaleten kurban organizasyonu çalışmaları kapsamında Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Çörekçioğlu, ziyarette, yürütülen vekaletle kurban organizasyonu ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurgulayan Belediye Başkanı Özdemir, "Türk Kızılayı'nın Türkiye genelinde ve dünya çapında sürdürdüğü iyilikleri takdirle izliyoruz. Türkiye'nin merhamet eli Kızılay, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla kesilen kurban etlerini, yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Bizler de, milletimizin iyiliklerine her zaman destek oluyoruz. Durumu iyi olan ve birkaç kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız gerek yurt içi gerekse yurt dışı için kesecekleri kurbanları için buraya bağışta bulunmalarını rica ediyoruz. İnşallah kurbanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi

Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu da, vekaletle Kurban Kesim Kampanyası sayesinde ihtiyaç sahiplerinin sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacağını belirterek, "Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konularak Kızılay şubelerimiz aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hayırsever vatandaşlarımız, farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri için de vekalet verebilecek. Hayırseverler, bu yıl genel merkezimizce kurban bağış miktarı yurt içinde 1050, yurt dışı için 850 lira olarak belirlendi. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız Türk Kızılayın TR820001001745000028685238 IBAN numaralı hesaba bağışlarını yatırabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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