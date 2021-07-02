Türk Kızılay Havza Temsilciliği vekaletle kurban çalışması yaptı
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Türk Kızılay Havza Temsilciliği vekaletle kurban çalışması yaptı

Türk Kızılay Havza Temsilciliği vekaletle kurban çalışması yaptı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından Kurban Bayramı öncesi vekaletle kurban bağışı konsunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından Kurban Bayramı öncesi vekaletle kurban bağışı konsunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Kevser Camisi önünde cuma namazı öncesi açılan stantta vatandaşlara vekaletle kurban kesimi ile ilgili broşür dağıtılarak, bağışlar kabul edildi.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, kurban bağışlarının kabul edildiğini belirterek, kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin yıl boyunca konserve olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Bu yıl Havza'da ramazan ayında 435, yıl boyunca da 625 olmak üzere 1060 konserve kurban eti dağıtımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Çörekçioğlu, "Bu yıl genel merkezimizce kurban bağış miktarı yurt içinde 1050, yurt dışı için 125 dolar veya 105 avro olarak belirlendi. İsteyen vatandaşlarımız Türk Kızılayın bağış hesaplarına bağışlarını yatırabilir. Şimdiden tüm bağışçılarımıza ihtiyaç sahiplerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Çörekçioğlu, vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşların bağışlarını 168 Kızılay Çağrı Merkezi veya "kizilay.org.tr" internet adresinden de yapabileceklerini kaydetti.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Türk Kızılay Havza Temsilciliği vekaletle kurban çalışması yaptı
Türk Kızılay Havza Temsilciliği vekaletle kurban çalışması yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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