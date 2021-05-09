Türk Kızılay Havza Temsilciliği ramazan pidesi dağıttı

Havza ilçesinde Türk Kızılay Derneği Havza Temsilciliği tarafından kronik hastalar ile ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtıldı.

Havza ilçesinde Türk Kızılay Derneği Havza Temsilciliği tarafından kronik hastalar ile ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtıldı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Kızılay gönüllüleri tarafından mahalle muhtarları eşliğinde ilk gün 200 adet pide dağıtıldı.

Çörekçioğlu, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimsenin mağdur kalmaması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Geçen yıl ramazanın ilk üç günü ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise ramazan ayının son beş günü ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık bin adet pide dağıtmayı hedeflemekteyiz. İlçe merkezinde kronik hasta ve ihtiyaç sahipleri ile korona virüs tedbirlerinden etkilenen kısımlara ulaşmaya çalışıyoruz. İstedik ki ilk iftarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak. Bu desteklerin devamı için yardımseverleri bizlere destek olmaya davet ediyorum. Ayrıca çalışmalarımıza katkı sunan gönüllülerimize de teşekkür ederim." dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin ise Çörekçioğlu ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu