Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi il genelinde ilk yardım kiti dağıttı
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Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi il genelinde ilk yardım kiti dağıttı

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi il genelinde ilk yardım kiti dağıttı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından il genelinde 650 ilk yardım kiti dağıtıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından il genelinde 650 ilk yardım kiti dağıtıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay genelinde farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Başta Reyhanlı olmak üzere Hatay'ın birçok noktasındaki ailelere ulaştıklarını belirten Karataş, "Ekiplerimiz tarafından dağıtımı yapılan ilk yardım kitlerinin kullanım koşulları hakkında bireylere geniş bilgiler verildi. Dağıtım yapılanlar ardından da mevsimlik tarım işçilerimizde bulunuyor" dedi.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi il genelinde ilk yardım kiti dağıttı
Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi il genelinde ilk yardım kiti dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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