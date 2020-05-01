Türk Kızılay Hatay'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye iftar yemeği dağıttı

Türk Kızılay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye iftar yemeği verdi.

Türk Kızılay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye iftar yemeği verdi.

Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, kentte önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçtiklerini söyledi.

Bu kapsamda belirledikleri 1000 aileye sıcak iftar yemeği ulaştırdıklarını ifade eden Horoz, daha fazla aileye ulaşabilmek için destek beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA