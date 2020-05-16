Türk Kızılay Hatay'da 300 çocuğa bayramlık sevinci yaşattı
Türk Kızılay Hatay'ın İskenderun ilçesinde 300 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu.
16.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:46
Türk Kızılay Hatay'ın İskenderun ilçesinde 300 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu.
Türk Kızılay gönüllüleri, kentte önceden belirledikleri ihtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçti.
Bayram öncesi yüzlerini güldürmek için bir mağazaya götürülen 300 çocuk, beğendikleri bayramlıkları aldı.
Çocuklara İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri de eşlik etti.
Kaynak: AA