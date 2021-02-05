Türk Kızılay Hakkari Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret
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Türk Kızılay Hakkari Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret

05.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:50
Türk Kızılay Hakkari Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret

Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindeki gönüllüler, kent genelindeki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindeki gönüllüler, kent genelindeki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve birçok ölüme neden olduğunu belirtti.

Hastalığın başladığı günden bu yana özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu uğurda mücadele edip vefat eden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızı unutmadığımızı, onları her zaman hatırladığımızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek adına il merkezi ve ilçelerindeki hastanelerde görevli personele ikram paketi hediye edildi. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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