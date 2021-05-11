Türk Kızılay Güney Sudanlı yetim çocuklara bayramlık dağıttı
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Türk Kızılay Güney Sudanlı yetim çocuklara bayramlık dağıttı

Türk Kızılay Güney Sudanlı yetim çocuklara bayramlık dağıttı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Orta Afrika ülkesi Güney Sudan'da yetim çocuklara kıyafet desteğinde bulundu.

Türk Kızılay, Orta Afrika ülkesi Güney Sudan'da yetim çocuklara kıyafet desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Güney Sudan Delegasyon Başkanı Akniyet Turganalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan faaliyetlerimizi tamamladık. Bununla birlikte Ramazan Bayramını neşeyle karşılamaları için başkent Cuba'da 75 yetime bayramlık kıyafet hediye ettik. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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