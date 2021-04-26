Türk Kızılay Güney Sudan'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımında bulundu
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Türk Kızılay Güney Sudan'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımında bulundu

Türk Kızılay Güney Sudan'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay Güney Sudan Delegasyon Başkanı Akniyet Turganali, AA muhabirine, Güney Sudan İslam Konseyi ve Munazzamat Al-Dawa Al-İslamiyya (MADA) Kurumları ile 21 Nisan'da başlattıkları gıda yardımı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Turganali, "Engelli, yerinden edilmiş insanlar ve diğer ihtiyaç sahibi yerel topluluklara, 1000 gıda kolisi dağıttık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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