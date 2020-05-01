Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezinden kan bağışı çağrısı
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Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezinden kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezinden kan bağışı çağrısı
01.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:40

Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Zafer Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalmanın yaşandığını bildirdi.

Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Zafer Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalmanın yaşandığını bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay'ın kan stoklarında bağış sayısının düştüğünü ve acil hastalar için kan ve kan ürününe ihtiyacın duyulduğunu belirtti.

Güney Ege Bölge Kan Merkezi sınırları içinde yer alan Denizli, Uşak ve Muğla illerinde kan bağışı sayılarında düşüş yaşandığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bu tehdit öncesinde gerçekleştirilen verimli kan bağış ekiplerimiz sayesinde yüksek olan kan ve kan ürünü stoklarımızda, ilerleyen süreç itibarıyla ciddi oranda azalmalar hissedilmeye başlanmıştır. Ülke olarak bir pandemi tehdidi altında olsak dahi, bu salgın sebebiyle tedavi gören hastalarımız haricinde, sürekli olarak kan ve kan ürünü alması gereken hastalarımız ile gebelikte görülen akut kanama, ertelenemeyen ameliyatlar, trafik kazaları gibi nedenlerle de acil ihtiyaç duyulan hastalarımız için kan ve kan ürününe ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı iyilik ve tedavi bekleyen hastalarımız için Türk Kızılayının açık tuttuğu kan bağış noktalarımıza kan bağışı yapmaya davet ediyoruz."

Aydın, ramazan ayında kan bağışı ekiplerinin iftar öncesi ve sonrasında belirlenen sabit noktalarda kan bağışı kabul edebilecek şekilde organize olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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