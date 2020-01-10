Türk Kızılay, Güney Afrika Kızılhaçı ile iş birliği anlaşması imzaladı

10.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:56

Türk Kızılay ile Güney Afrika Kızılhaçı (SARCS) arasında stratejik iş birliğinin arttırılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen imza törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yanı sıra Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve SARCS Başkanı Mothibedi Panyane katıldı.

Türk Kızılay Temsilcisi Sedar Güner, iki kuruluş arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının, iki kurum arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Varılan anlaşmayla insani yardım ve kurumsal ilişkilerin arttırılmasının hedeflendiğini dile getiren Güner, genç ve gönüllü yönetimi, bağış toplama, afet risklerinin azaltılması, teknik yardım ve personel eğitimi gibi konularda da iş birliği yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA