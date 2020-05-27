Türk Kızılay görevlileri kapı kapı dolaşıp 500 çocuğu sevindirdi Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Kızılay görevlilerince bayram boyunca 500 çocuğa şeker, bisküvi, çikolata, kek, kol saati ve gözlük dağıtıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Kızılay görevlilerince bayram boyunca 500 çocuğa şeker, bisküvi, çikolata, kek, kol saati ve gözlük dağıtıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde hizmet veren Türk Kızılay ekibi Ramazan Bayramı'nda ilçede kapı kapı dolaşıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 500 çocuğa ulaşarak şeker, bisküvi, çikolata, kek, kol saati ve gözlük dağıtıp yüzlerini güldürdü.

Kurumun Oltu Temsilcisi Coşkun Aksu, bayram boyunca çocukların mutlu olması için sahada olduklarını ve minik yüreklere Türk Kızılay'ın hilali ile dokunduklarını söyledi.

Sürpriz olarak verilen hediyeleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar mutluluklarını ekiptekiler ile paylaştı.

Kaynak: AA