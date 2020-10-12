Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi

12.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:09
Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi

Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, Ovacık ilçesinde oturan çölyak hastası 13 yaşındaki Ela Güloğlu'na glutensiz pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, Ovacık ilçesinde oturan çölyak hastası 13 yaşındaki Ela Güloğlu'na glutensiz pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

Kızılay gönüllüleri, Çakmaklı köyünde ikamet eden çölyak hastası Güloğlu'nun doğum günü olduğunu öğrenince harekete geçti.

Glutensiz doğum günü pastası hazırlatıp Güloğlu'nun ailesinin yaşadığı eve giden gönüllüler, burada ileride okuyup öğretmen olma hayali kuran Ela'nın doğum gününü kutladı.

Kutlamaya, geçen yıl terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuğunu kaybeden amca Ali Ekber Güloğlu da katıldı.

Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven, kentte 87 kişinin çölyak rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, "Türk Kızılay Tunceli Şubesi olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Gönüllü arkadaşlarımız, Çölyak Platformu ve ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Türkan Şoray Demet Özdemir Yasemin Özilhan
Spor Caner Erkin Mbaye Diagne Josef De Souza Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Hatay Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:12:29. #1.15#
title