Türk Kızılay gönüllülerinden 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü - Haberler
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Türk Kızılay gönüllülerinden 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Türk Kızılay gönüllülerinden 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü

Siirt'te Türk Kızılay gönüllüleri, Botan Vadisi Milli Park alanındaki 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

SİİRT (AA) - Siirt'te Türk Kızılay gönüllüleri, Botan Vadisi Milli Park alanındaki 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Türk Kızılay Siirt Şubesi öncülüğünde gönüllüler, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla eski Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünden başlayarak Akabe Yolu'ndan Botan Çayı'na yürüdü.

Şube Başkanı Nihat Altunç, doğa yürüyüşüne Kızılay gönüllülerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Akabe Yolu'nda tarihi bir yolculuk yaptıklarını dile getiren Altunç, şunları kaydetti:

"Dünya yürüyüş günü dolayısıyla uzun bir zamandan sonra doğaya çıktık. Gayet keyifli bir etkinlik oldu. Güzergah boyunca tarihi yerleri yakından görme imkanı bulduk. Aynı zamanda doğanın temiz havasını soluduk. Bu tür ekinliklerde amaç, vatandaşı sağlıklı bir yaşama özendirmek ve ayı zamanda 3 bin 500 yıllık Akabe'yi yakından görmelerini sağlamaktı."

Kızılay gönüllüsü Akide Işık da sağlıklı bir yaşam için doğa gezisi düzenlediklerini aktararak, "Gönüllü kadın arkadaşlarla tarihi Akabe Yolu'nda yürüyüşe katıldık. Obezitenin yaygın olduğu bu dönemde, sağlıklı bir yaşamın önemini anlatmak için düzenlenen doğa gezisinde oldukça keyifli anlar yaşadık. Yürüyüşte dağ ve kanyonların bol bol fotoğraflarını çektirdik." dedi.

Gönüllüler, etkinlik sonunda Botan Çayı'nda tekne gezintisi yaptı.

Türk Kızılay gönüllülerinden 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü

Türk Kızılay gönüllülerinden 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü

Türk Kızılay gönüllülerinden 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü

Türk Kızılay gönüllülerinden 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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