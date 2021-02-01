Türk Kızılay gönüllüleri, yaban hayvanları için dağlık bölgelere yem bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Kızılay gönüllüleri, yaban hayvanları için dağlık bölgelere yem bıraktı

01.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:20
Türk Kızılay gönüllüleri, yaban hayvanları için dağlık bölgelere yem bıraktı

Türk Kızılay Ağrı Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, kar ve dondurucu soğuk yüzünden beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, kar ve dondurucu soğuk yüzünden beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, kış mevsiminin zorlu geçtiği bölgede sokak hayvanlarının yanı sıra karlı dağlarda yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için de çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü yakınlarına giden Genç Kızılay gönüllüleri, yarım metreyi bulan karda yürüyerek dağlık alanlara yem bıraktı.

Dere kenarları ve açık alanlara da yem bırakan gönüllüler, burada saz çalıp türkü de söyledi.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yaban hayvanlarını unutmayan 30'a yakın gönüllü grubu, ayrıca yem ile karın üzerine "Kızılay" yazıp hilal oluşturdu.

Gönüllülerin çalışmasına eşlik eden Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, bölgede kışın zorlu geçtiğini ve sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarına da yem desteğinde bulunduklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden de destek aldıklarını belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Şu an kar yağışı etkili oluyor hava da soğuk. Biz de gönüllülerimizle yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktık. Doğa karla kaplandığı zaman keklik, tavşan, tilkiler ve diğer canlılar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor. Bizler de bugün gönüllülerimizle yaklaşık bir ton yemi yabani hayvanların yaşam alanına bıraktık. Gönüllülerimiz bu tarz faaliyetlerde bizi yalnız bırakmıyor."

Gönüllülerden Neslihan Taşdemir ise kar yağışına rağmen soğuk havada yaban hayvanlarına yem bıraktıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Katılımcıların karlı dağlara yem bırakması AA muhabirince drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Hakan Kutlu Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay gönüllüleri, yaban hayvanları için dağlık bölgelere yem bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:41:24. #1.16#
title