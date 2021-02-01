Türk Kızılay gönüllüleri, yaban hayvanları için dağlık bölgelere yem bıraktı

Türk Kızılay Ağrı Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, kar ve dondurucu soğuk yüzünden beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, kar ve dondurucu soğuk yüzünden beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, kış mevsiminin zorlu geçtiği bölgede sokak hayvanlarının yanı sıra karlı dağlarda yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için de çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü yakınlarına giden Genç Kızılay gönüllüleri, yarım metreyi bulan karda yürüyerek dağlık alanlara yem bıraktı.

Dere kenarları ve açık alanlara da yem bırakan gönüllüler, burada saz çalıp türkü de söyledi.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yaban hayvanlarını unutmayan 30'a yakın gönüllü grubu, ayrıca yem ile karın üzerine "Kızılay" yazıp hilal oluşturdu.

Gönüllülerin çalışmasına eşlik eden Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, bölgede kışın zorlu geçtiğini ve sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarına da yem desteğinde bulunduklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden de destek aldıklarını belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Şu an kar yağışı etkili oluyor hava da soğuk. Biz de gönüllülerimizle yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktık. Doğa karla kaplandığı zaman keklik, tavşan, tilkiler ve diğer canlılar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor. Bizler de bugün gönüllülerimizle yaklaşık bir ton yemi yabani hayvanların yaşam alanına bıraktık. Gönüllülerimiz bu tarz faaliyetlerde bizi yalnız bırakmıyor."

Gönüllülerden Neslihan Taşdemir ise kar yağışına rağmen soğuk havada yaban hayvanlarına yem bıraktıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Katılımcıların karlı dağlara yem bırakması AA muhabirince drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez