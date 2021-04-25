Türk Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi
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Türk Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi

Türk Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından besleniyor.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından besleniyor.

Gönüllüler, Kastamonu il merkezinin çevresindeki kırsal alanlar ve köyleri gezerek, aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı. Gönüllüler zaman zaman kedi ve köpekleri sevdiler.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine, Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi dendiğinde akıllara sadece insanların gelmemesi gerektiğini aktaran Perk, "Kızılay Kadın Kolları olarak ihtiyaç sahibi insanların yanında olduğumuz gibi ihtiyaç sahibi hayvanların da yanındayız. Doğal yaşam alanlarında beslenme sıkıntısı çeken sokak hayvanları için bugün buradayız. Biz yokken de beslenebilmeleri için onların yaşadığı noktalarda belli yerlere mama bırakıyoruz." dedi.

Herkesin sokak hayvanları konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Perk, "Bugün 10 gönüllü arkadaşımızla şehir dışında, uzaktaki noktalara geldik. Kırsal alanda belli yerlere mama bırakıyoruz. Her zaman biz sokak hayvanlarının yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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