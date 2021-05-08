Türk Kızılay gönüllüleri, şehit kabirlerine bakım yaptı
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Türk Kızılay gönüllüleri, şehit kabirlerine bakım yaptı

Türk Kızılay gönüllüleri, şehit kabirlerine bakım yaptı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban ilçesinde Türk Kızılay ve Genç Kızılay İlçe Temsilciliğince şehitlerin mezarlarının bakımı yapıldı.

Keban ilçesinde Türk Kızılay ve Genç Kızılay İlçe Temsilciliğince şehitlerin mezarlarının bakımı yapıldı.

Genç Kızılay İlçe Temsilciği gönülleri, ilçede bulunan mezarlığı ziyaret ederek, şehit kabirlerinin temizliğini ve sulamasını yaptı, dua etti.

Keban Genç Kızılay Başkanı Ayşe Şahin, "Ramazan ayında bayram öncesi gönüllüler ile kabir ziyaretinde bulunduk. Otları temizleyerek, şehitlerimizin kabirlerine bakım yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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