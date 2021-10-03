Türk Kızılay gönüllüleri obeziteye dikkati çekmek için yürüdü - Haberler
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Türk Kızılay gönüllüleri obeziteye dikkati çekmek için yürüdü

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Türk Kızılay gönüllüleri obeziteye dikkati çekmek için yürüdü

Samsun'da Türk Kızılay gönüllüleri, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında, obezite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Türk Kızılay gönüllüleri, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında, obezite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi önünde toplanan Kızılay gönüllüleri ve Arap Beyazay Dernek üyeleri, obeziteye dikkati çekmek için yaklaşık 4 kilometre sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, obezitenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarının arasında yer aldığına işaret etti.

Obezitenin, genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması olduğunu aktaran Bulut, "Günlük yaşamda bireylerin yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekmektedir. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının yüzde 15-18'i, kadınlarda ise yüzde 20-25'ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır." dedi.

Bulut, günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerjinin vücutta yağ olarak depolandığını ve obezite oluşumuna neden olduğunu aktararak, "Buna paralel olarak, günümüz teknolojisindeki gelişmeler, yaşamı kolaylaştırmakla birlikte, günlük hareketleri önemli ölçüde sınırlamıştır. Biz de insanların günde en az 30 dakika yürüyüş yapmasını teşvik etmek için yürüyüş düzenledik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yürüyüşe katılanlara adımsayar hediye edildi.

Türk Kızılay gönüllüleri obeziteye dikkati çekmek için yürüdü

Türk Kızılay gönüllüleri obeziteye dikkati çekmek için yürüdü

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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