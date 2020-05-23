Türk Kızılay gönüllüleri mezarlıklarda dua etti Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabir ziyareti yapamayanlar için mezarlıklarda dua etti.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabir ziyareti yapamayanlar için mezarlıklarda dua etti. Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ve merkez ilçe şubelerinin gönüllüleri, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda Kur-an'ı Kerim okudu. Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Recep İdikut, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar adına kızılay ailesi olarak mezarlıklarda dua ettiklerini söyledi. İdikut, yaklaşık 130 gönüllünün bu etkinliklerinde yer aldığını kaydetti. Kaynak: AA