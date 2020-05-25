Türk Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşıp 20 bin maske ile çekme helva dağıttı Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak insanlara maske ve çekme helva verdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak insanlara maske ve çekme helva verdi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu ile Kadın Kolları üyeleri, 8 gruba ayrılarak Kastamonu'nun 19 mahallesinde kapısını çaldıkları vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı, onlara maske, helva ve ekmek dağıttı.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu hatırlattı.

Kızılay olarak insanları evlerinde ziyaret ettiklerini dile getiren Güzel, "Kovid-19 sürecinde insanlarımız maskeye ulaşmakta sıkıntı çekebilir düşüncesiyle adreslerine kadar ulaştırmak istedik. Genel merkezimizin gönderdiği 20 bin maske ile bağışçılarımızın verdiği helva ve ekmekleri, vatandaşlarımıza bayram hediyesi olarak ulaştırdık." dedi.

Buruk bir bayram sevinci yaşandığına işaret eden Güzel, "İnsanlarımız evden çıkamıyor, bayramlaşamıyorlar. Kızılay olarak evleri ziyaret ederek bayramlaştık." diye konuştu.

Mustafa Tamarslan da Kızılaya teşekkür ederek "Bu sene buruk bir bayram geçiriyoruz ama devletimiz bütün vatandaşlarını hatırlayarak varlığını yüreğimizde hissetmemize vesile oldu. İnsanlar rahatı yerindeyken konuşuyor ama başına bir şey geldiğinde ilk olarak Kızılayı karşısında görüyor. O zaman da varlığına teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA