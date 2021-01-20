Türk Kızılay gönüllüleri emniyete sıcak ikramda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Türk Kızılay gönüllüleri emniyete sıcak ikramda bulundu

20.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:24
Türk Kızılay gönüllüleri emniyete sıcak ikramda bulundu

Türk Kızılay Karasu Şubesi gönüllüleri, emniyet güçlerine sıcak çorba, çay ve simit ikramında bulundu.

Türk Kızılay Karasu Şubesi gönüllüleri, emniyet güçlerine sıcak çorba, çay ve simit ikramında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin farklı noktalarında görevli kolluk kuvvetlerini ziyaret eden gönüllüler, sıcak çorba, çay ve simit ikram etti.

Gönüllüler, İlçe Emniyet Müdürlüğünde nöbet tutan polis ve bekçileri de unutmadı.

Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi, yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen özveriyle görevini yerine getiren emniyet güçlerinin bir gece de olsa yanlarında olmak ve içlerini ısıtmak istediklerini belirterek, ikramları kabul ettikleri için kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay gönüllüleri emniyete sıcak ikramda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:25:41. #1.14#
title