Türk Kızılay gönüllüleri bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Türk Kızılay gönüllüleri bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

26.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:35

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmalarını sürdüren Kızılay gönüllüleri, yardım kolilerini kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak bayramlarını kutladı.

Gittikleri evlerde ve mahallelerde çocuklara oyuncak dağıtarak mutlu olmalarını sağlayan gönüllüler, gösterdikleri fedakarlıkla vatandaşların da takdirini topladı.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi Başkanı Ali Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandeminin başladığı günden itibaren faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Genel merkez ile bağışçıların gönderdiği gıda ve hijyen kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma için çaba gösterdiklerini belirten Cengiz, şöyle konuştu:

"Bayramın birinci gününden itibaren gönüllü gençlerimizle ve şube yönetimimizle ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasından etkilendiği için çocuklarımıza da oyuncak, hediyelik kıyafet ve yiyecek götürdük. Bayramın neşesine dahil olmalarını istedik. Sağlıkçılarımıza ve emniyet mensuplarına şeker ve kolonya ikram ettik. Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvuranlara valiliğimizin talimatıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu vatandaşlarımıza gıda, hijyen ve diğer malzemeleri ulaştırmaya çalışacağız."

Pandemi sürecinde 860 aileye 400'er liralık nakdi, 600 aileye gıda kolisi, 200 aileye hijyen kolisi, 250 çocuğa da giyim ve oyuncak yardımında bulunduklarını aktaran Cengiz, "Bağışçılarımızdan gelen kıyafet ve benzeri 600 parça eşyayı çocuklara ve ailelerimize ulaştırdık. Yeter ki onlar evde kalsın. Biz onlara ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kızılay'ın gıda yardımında bulunduğu aileler de devlet yetkililerine ve görevlilere teşekkür etti.

Türk Kızılay gönüllüleri bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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