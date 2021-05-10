Türk Kızılay gönüllüleri 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştı
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Türk Kızılay gönüllüleri 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştı

Türk Kızılay gönüllüleri 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Karabük Şubesi gönüllüler Ramazan başlangıcından itibaren 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kumanya ve zekat dağıtımı yaptı.

Türk Kızılay Karabük Şubesi gönüllüler Ramazan başlangıcından itibaren 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kumanya ve zekat dağıtımı yaptı.

Türk Kızılay Karabük Şubesi gönüllüleri bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Aralarında, gazeteci, doktor ve esnafın bulunduğu Kızılay gönülleri iftar öncesi 3 bin pide ve tatlı dağıtımı yaptı. Gönüllüler Ramazan ayı boyunca 3 bin 500 aileye ulaşarak kumanya ve zekat dağıtırken, çocuklara balon ve çikolata dağıtarak sevindirdi. - KARABÜK

Türk Kızılay gönüllüleri 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştı
Türk Kızılay gönüllüleri 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştı
Türk Kızılay gönüllüleri 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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