Türk Kızılay gönüllü kadınları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türk Kızılay gönüllü kadınları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:12
Türk Kızılay gönüllü kadınları AA'nın

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Kadın Kolları üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Kadın Kolları üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gönüllüler, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çekmiş olduğu fotoğraflar hakkında bilgi alarak beğendikleri kareleri oyladı.

Kadın Kolları üyeleri, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde ise Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" fotoğraflarına oy verdi.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Mat, kendilerini en çok Muhammed Said'in yaşam kategorisinde çekmiş olduğu "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafın etkilediğini ve favorilerinin bu fotoğraf olduğunu söyledi.

Bütün fotoğrafların bir anlam taşıdığını aktaran Mat, "Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Kadın Kolları olarak Anadolu Ajansının her yıl yaptığı yılın fotoğrafı oylamasına ortak bir seçim yaparak İdlib'de bulunan Muhammed bebeği seçtik. Muhammed bebeği seçmemizin amacı ise Suriye'deki savaştan dolayı ayağını kaybetmesi ve daha sonra protez ayaklara kavuşması bize duygulandırdı. Gerçekten duygusal bir fotoğraf ve yılın fotoğrafı olacağını düşünüyorum. Bu fotoğrafın bence herkes üzerinde genel olarak bir etki bırakacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansının doğru haberin kaynağı olduğunu ve gerçekçiliğine inandıklarını belirten Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Kadın Kolları Üyesi Ayfer Ses ise şöyle konuştu:

"Muhammed bebek fotoğrafından çok etkilendik. Favorimiz bu fotoğraf. Muhammed bebeğin fotoğrafını seçmemizin bir diğer sebebi de insanların umudunun kaybolmaması gerektiği ve her şeye rağmen hayata tutunması gerektiğini bize gösterdi. Devletimizin başka bir ulusun çocuğuna sahip çıkması da gerçekten içimizdeki duyguyu hak etti. Anadolu Ajansı doğru haber kaynağı olarak her zaman tercih edilebilecek bir haber ajansı. Doğruluğuna, hızlılığına, gerçekliğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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