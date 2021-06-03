Türk Kızılay, gönüllü bağışçıları için Aliağa'ya geliyor
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Türk Kızılay, gönüllü bağışçıları için Aliağa'ya geliyor

Türk Kızılay, gönüllü bağışçıları için Aliağa'ya geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşlarından aldığı güç ve destekle kan hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk Kızılay, 4 Haziran Cuma günü nüfus oranına göre İzmir'in kan bağışı şampiyonu olan Aliağa'ya geliyor.

Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü, Aliağalı gönüllü kan bağışçıları için "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 4 ile 6 , 11 ile 20, 25 ile 27 Haziran tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda mobil kan bağışı aracı bulunduracak. Kan Bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 11:00 ile 23:00 saatleri arasında hizmet verecek olan mobil kan bağışı aracına müracaatta bulunabilecek.

KISITLAMADA RANDEVU ALARAK BAĞIŞTA BULUNABİLİRSİNİZ

Gönüllü bağışçılar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günlerinde sokağa çıkma muafiyetinden yararlanabilmeleri için https://kanver.org/ sayfasından randevu oluşturmaları gerekiyor. Vatandaşlar, oluşturulan randevu sonrasında telefonlarına gelen SMS bilgisi ile bağış noktasına giderek kan bağışında bulunabiliyor. Yapılan kan bağışının ardından Kızılay yetkilileri tarafından kendilerine verilen "Kan Bağışı Yapmıştır Belgesi" ile evlerine dönebiliyorlar. Güvenlik güçlerine SMS bilgisi ile "Kan Bağışı Yapmıştır Belgesi"nin gösterilmesi yeterli oluyor.

2006 yılından bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay, ülkemiz genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi olarak ülke ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ürününü karşılamak adına faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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