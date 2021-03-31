Türk Kızılay Gölcük Şubesi yardım çalışmalarını sürdürüyor

Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, ramazanda 1000 aileye gıda yardımı yapacaklarını bildirdi.

Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, ramazanda 1000 aileye gıda yardımı yapacaklarını bildirdi.

Barış, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçede yardıma muhtaç aileleri tespit ederek sıcak yemek, giyim ve gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

Bir aileye yaptıkları yardımlardan komşusunun bile haberinin olmadığını vurgulayan Barış, "Gönüllü ekiplerimiz bu konuda çok hassas davranıyor. Mübarek ramazana az süre kaldı. Çalışmalarımıza hızlandırarak başladık. Hayırseverlerimizin katkılarıyla 1000 aileye ramazan boyu yetecek gıda kolisi hazırlandı. Aynı zamanda 7'den 70'e hiç kullanılmamış giysilerimiz mevcut. Ramazan başlangıcında gıda kolilerimiz, gönüllü ekiplerimizce dağıtılacak." diye konuştu.

Barış, yardıma muhtaç ailelere ramazan pidesi dağıtılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner