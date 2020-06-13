Türk Kızılay Gölcük Şubesi çalışmalarını sürdürüyor
Türk Kızılay Gölcük Şubesi ekipleri vatandaşlara meyve suyu ve maske dağıttı.
13.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:36
Türk Kızılay Gölcük Şubesi ekipleri vatandaşlara meyve suyu ve maske dağıttı.
Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de çalışmalarına devam ediyor.
Gölcük sahilinde zaman geçiren vatandaşlara ekipler, meyve suyu ile maske dağıtımı yaptı.
Ekipler, pandemi sürecinde evden çıkamayan vatandaşlara gerekli market ve ilaç ihtiyaçların karşılamak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
Kaynak: AA