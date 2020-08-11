Türk Kızılay Genel Müdürü Kınık, Barınma Sistemleri Fabrikasını inceledi Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Malatya'da 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ve arazisinde Türk Kızılay tarafından kurulacak Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Malatya'da 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ve arazisinde Türk Kızılay tarafından kurulacak Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kınık, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile milletvekillerinin özverili katkılarıyla önemli bir tesisi kente kazandıracaklarını ifade etti.

Tesis hakkında bilgi veren Kınık, şunları kaydetti:

"Kızılay Sistem Yapı burada hafif çelik ve modüler üretime başlayacak, Kızılay Tekstil ve Çadır A.Ş de konfeksiyon ve çadır üretimi için iki fabrika kuruyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının bu alana getirilmesi noktasında Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın içten destekleri oldu. Onların sayesinde bu adımlar atılıyor. Bu sene sonunda hizmete girecek olan tesisimiz ile bin kişilik istihdam üreterek Malatya'ya değer katacağız."

Vali Baruş da Türk Kızılayın yaptığı yatırımın Malatya'nın bölgenin lojistik merkezi olması açısından önemine işaret etti.

Gürkan ise belediye olarak Türk Kızılaya her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Buranın hafif çelik, modüler üretim ve tekstil üretimi noktasında lojistik üs olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA