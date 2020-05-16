Türk Kızılay Genel Müdürü Altan'dan Karamürsel şubesine ziyaret Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, kurumun Kocaeli'deki Karamürsel şubesini ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, kurumun Kocaeli'deki Karamürsel şubesini ziyaret etti.

Ziyarette bulunmak üzere Karamürsel'e gelen Altan, şube başkanı Yusuf Ziya Alemdar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla şubeleri ziyaret ettiğini belirterek hem aşevlerinin yaptığı faaliyetleri yerinde görmek hem de görüş alışverişinde bulunmak üzere Karamürsel'e geldiğini kaydetti.

Karamürsel şubesinin başarılı çalışmalarını takip ettiklerini belirten Altan, "Buralarda iyiliği yaymak, insanlara yardım etmek için büyük bir gayret var.

Bizler büyüklerimizden aldıklarımızı daha da ileriye götürmek için uğraşıyoruz. Önerileri, tavsiyeleri alarak yeni tip koronavirüs günlerinde ve ramazan ayı içerisinde faaliyetlerin daha da ileriye gitmesi için el birliği yapacağız." diye konuştu.

Şube başkanı Alemdar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek insani yardım konusunda marka değer olan Türk Kızılayı daha da yukarılara taşımaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA