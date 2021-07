Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Yurtiçi kurban fiyatları bu sene de 1050 TL"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu'nun Sincan'daki tesisinin tanıtım programına katıldı. Burada kesilen ve kemiklerinden ayrılan kurban etlerinin pişirildikten sonra konservelere konularak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Kınık, konserveleri kurban etleri ile doldurdu.

Bu sene de kurban payı fiyatlarını artırmadıklarını belirten Kınık, "Bütün kombinelerde vekaletler kesilirken noterler ve din görevlilerimiz huzurunda kurbanlarımızın öncesinde veteriner hekimlerimizin kontrolünde Kızılay ekibi arkadaşlarımızın şahitliğinde bu yıl 50 bini aşkın hisse Et ve Süt Kurumumuzun kombinelerinde kesilecek. Yurt dışında da planladığımız 100 bin hisse kurbanın bu anlamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılması. Kurban organizasyonunda artık marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var. Bu Kızılay modeli, kurban paylarımızın, Kurban Bayramı süresince kırmızı et ve taze et olarak dağıtılması şeklinde değil bütün bu organizasyonun yıl boyuna yayılacak şekilde bir model olan görmüş olduğunuz kurban paylarımızın konservelere dönüştürülmesidir.

Süreçte kurban paylarımız kesildikten sonra etler kemiklerinde ayrılır. Hatta et ve kemik suları vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak bir şekilde değerlendiriliyor.

Etler kavurma fırınlarında pişiriliyor. Pişirildikten sonra üçe ayrılıyor. ve 800 gram konserveler ya da 400 gram konserveler olarak 2 bölümde yüzde 70 oranında et yüzde 20 oranında et suyu, yüzde 10 oranında yağdan oluşan adaletli bir dağıtımla kurban payları konserveleniyor. ve konserveler daha sonra pastörize fırınlarında yaklaşık 70 ile 120 derece ısıda ısıtılıyor içindeki mikroorganizmalar yok ediliyor. ve Kızılay şubelerimiz aracıyla bütün ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yurt içi kurban fiyatlarımız geçen seneden farklı olmadan bu sene de 1050 TL olarak belirlendi.

Kızılay'ımızın vekaletle kurban organizasyonu farklı bir modelle yapılıyor. Bu özellikle bereketin yıl boyu sürmesi için vatandaşlarımızın Kurban Bayramı döneminde yeteri kadar kurban payı aldığını kırmızı et hissesi aldığını düşünerek bundan sonraki dönemler için bunları kavurma konservesi haline getirerek vatandaşa dağıtma şeklinde cereyan ediyor. Bir taraftan doğrudan 800 gramlık konserveler vatandaşlarımıza ulaştırılırken diğer taraftan da 4'er kilogramlık kavurma konserveleri de aşevlerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor" dedi.

"Raf ömrü 1.5-2 yıl"

Kınık, "Vatandaşlarımız Kızılay.org web sitesinden ya da şubelerimiz aracılığıyla bankalar aracılığıyla hisse vekaletlerini Kızılay'a ulaştırıyorlar. 1050 TL hisse bedeli. Yurt içinde ve yurt dışında da aynı. Daha sonra bu hisseler toplanıyor. ve şartlarına uygun şekilde Kurban bayramı başladıktan sonra 3 gün boyunca noter ve din görevlileri huzurunda vekaletler okunarak kurbanlar İslami usule göre kesiliyor. Sonra yine bunlar Et ve Süt Kurumumuzun kombinelerinde pişirilerek konserveleniyor. Bizim onlara biçmiş olduğumuz raf ömrü 1.5 yıl ama biz 1 yıl içerisinde yani bir sonraki Kurban Bayramı'na gelmeden bunlar zaten dağıtılmış ve bitmiş oluyor. Ama teknik ömrü 2 yılın üzerinde" şeklinde konuştu.

