Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna ve Rusya Kızılhaç başkanlarıyla görüştü

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Rusya- Ukrayna krizinde acil insani destek için alandaki faaliyetleri artırmaya başladıklarını duyurdu.

Kınık, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Ukrayna ve Rusya Kızılhaç başkanları ile görüşüp, mevcut durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Çatışma alanlarındaki sivillerin ve yerlerinden edilenlerin korunması ve acil insani destek için alandaki faaliyetlerimizi artırıyoruz. Umarım aklı selim hakim olur ve masum insanlar bedel ödemez." ifadelerini kullandı.