Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Türk Kızılay'ın Desteği ile Gazze'de Kurulan Afet ve Lojistik Merkezinin Açılışına Katıldı
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Türk Kızılay'ın Desteği ile Gazze'de Kurulan Afet ve Lojistik Merkezinin Açılışına Katıldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Türk Kızılay'ın Desteği ile Gazze'de Kurulan Afet ve Lojistik Merkezinin Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kızılay, yardım çalışmalarıyla çatışmalardan zarar gören Filistin halkına yönelik desteğini sürdürdü.

Kızılay, yardım çalışmalarıyla çatışmalardan zarar gören Filistin halkına yönelik desteğini sürdürdü.

İnsani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında temaslarda bulunmak üzere Gazze'ye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Gazze'nin en büyük insani yardım lojistik merkezinin açılışını yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, lojistik merkezinin açılışında yaptığı konuşmada "Filistin Kızılay'ımızla ile Gazze'deki yıkımı yerinde incelemek, faaliyetlerimizi birlikte planlamak, yardımlarımızı arttırmak gerek Batı Şeria ve Kudüs gerekse Gazze'deki insani faaliyetlerimizi arttırmak için bugün Gazze'de bulunuyoruz. Filistinli kardeşlerimizle birlikte daha önceden açmaya gayret ettiğimiz Gazze'nin en büyük lojistik merkezini bugün açıyoruz. Burası gerek insani yardım gerekse de afet noktasında Gazze'nin en büyük lojistik merkezi oldu. Saldırılar boyunca burası, Gazze'deki insanlara hizmet eden büyük bir merkez oldu, halen de bu anlamda yardıma devam ediyor. Saldırılar boyunca ve daha sonra 261 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun 61 tanesi çocuktu ve 41 tanesi kadındı. ve maalesef 2 bin yaralı bu saldırılardan sonra geride kaldı. Yaralıların yaklaşık 600'ü çocuk, 400'ü kadın ve bu yaralıların büyük bir kısmı hayatını engelli bir şekilde geçirmek zorunda kalacakları ağır yaralar aldı" dedi.

İsrail'in saldırıları sırasında 113 bin kişinin evini terk ettiğini ifade eden Dr. Kınık, "8 bin 400 kişi sığınmak için yerleşim yerine ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık "Bir taraftan Kovid-19 salgınını devam ediyor Gazze'de ve bütün nüfusun sadece yüzde 2. 5'u aşılanmış durumda" dedi. Kent genelinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dikkat çeken Dr. Kınık, bu mühimmattan bir tanesinin yeni patlayarak bir çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olduğunu vurguladı. Filistin (DHA)

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Kaynak: Habermetre

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Türk Kızılay'ın Desteği ile Gazze'de Kurulan Afet ve Lojistik Merkezinin Açılışına Katıldı - Haberler
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