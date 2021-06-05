Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı Açıklaması
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ameliyatların kademeli normalleşme süreciyle yapılmaya başlanacağını belirterek, yaz döneminde kan ihtiyacında yaşanacak artış nedeniyle vatandaşlardan bağışta bulunmalarını istedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ameliyatların kademeli normalleşme süreciyle yapılmaya başlanacağını belirterek, yaz döneminde kan ihtiyacında yaşanacak artış nedeniyle vatandaşlardan bağışta bulunmalarını istedi.

Kınık, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı etkisi altına aldığını ve tüm sektörlerin bundan zarar gördüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin bu salgında iyi tedbir aldığını vurgulayan Kınık, "Vatandaşlarımızın da buna yapmış olduğu riayetler neticesinde üçüncü pikin beli kırıldı. Ümit ederiz bundan sonraki süreçte aşılanma oranlarının yüksekliği toplumsal bağışıklığın artışı nedeniyle yavaş yavaş normalleşmeye geçeceğiz." dedi.

Kademeli normalleşme süreciyle beraber kan ihtiyacının arttığına dikkati çeken Kınık, şöyle devam etti:

"Normal şartlarda yaz aylarında kan ihtiyacımız düşerdi ama bu yaz kan ihtiyacımız artacak çünkü azalan Kovid-19 vakaları nedeniyle hastanelerde acil ameliyat olmayı bekleyen ertelenmiş vakalar ameliyat olacak. Dolayısıyla buralarda kan ihtiyacı artacak. Vatandaşlarımızdan özellikle yaz dönemlerde bulundukları yerde Kızılay kan bağış noktalarına gidip bağışta bulunmalarını rica ediyoruz. Bağışçılarımız kanver.org internet sitemize girerek Türkiye'de bulunan 300 noktadan kendilerine yakın en yakın bağış noktasından randevu alabilirler."

"Günlük 8-9 bin, yıllık 3 milyon ünite kan ihtiyacı var"

Kınık, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu, nerede ne zaman kime lazım olacağının bilinmediğini, herkesin de buna göre hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Türk Kızılayın vatandaşları yalnız bırakmadığını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Bizim her gün 8-9 bin ünite kan bağışı almamız lazım. Bu acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Türkiye'de ki kan ihtiyacı yıllık yaklaşık 3 milyon ünitedir. Bunun yaklaşık 2,5 milyon ünitesini Kızılay kan bağışçıları karşılıyor geri kalan kısmını ise geçici kan alma ruhsatı bulunan 9 hastane temin ediyor. Biz ülkede kan ihtiyacı noktasında zorlansak, zaman zaman sıkıntı yaşasak da vatandaşlarımızı kansız bırakmıyoruz.

Ulusal stokların tüm kötü senaryolara hazır olması gerektiğini aktaran Kınık, "Dolayısıyla kan stoklarını asgari stokların üzerinde tutmak istiyoruz. Günlük ihtiyacımız 8-9 bin ünite ama bizim havuzumuzda sürekli 40-50 binlerde kanımızın olması gerekiyor ki olağanüstü durumlarda bunları karşılayabilelim. Dolayısıyla yaz aylarında bu ihtiyacımız artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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