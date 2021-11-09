Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler için tedbir önerisi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Belarus- Polonya sınırındaki düzensiz göçmenlere yönelik kış öncesi bazı önleyici tedbirler alınabileceğini söyledi.

Kınık, Rus Kızılhaç Başkanı Pavel Savçuk ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme esnasında yaptığı konuşmada Türk Kızılay ile Rus Kızılhaç arasında tarihi ve güçlü bağların bulunduğunu belirten Kınık, "Bu bağları güçlendirmek istiyoruz. Bölgenin de bizim dayanışmamıza, uluslararası eylemlerimize ihtiyacı var." dedi.

Belarus'un da düzensiz göçmenler konusu nedeniyle komşu ülkelerle zor günler geçirdiğine işaret eden Kınık, "Komşuluk dayanışmasına ihtiyacımız var. Çünkü bu yolculuğun kökleri ve nedenleri net. Yaklaşan kış sezonu öncesinde birlikte buna yönelik bazı önleyici tedbirler alabilir ve hayatlar kurtarabiliriz." diye konuştu.

Kınık, Türk Kızılayın başta Suriye ve Afganistan olmak üzere çeşitli bölgelerde çok sayıda yardım faaliyetinde bulunduğunu aktararak, Rusya ile bu alanlarda iş birliği yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Kınık'ın ziyaretinde Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve uzman Tuba Balçıklı da hazır bulundu.