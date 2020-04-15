Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, ramazanda yapılacak yardımları anlattı: (1)
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Kızılay, Kınık, Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, ramazanda yapılacak yardımları anlattı: (1)

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu sene, özellikle yurt dışında bir önceki ramazanlarda, kurbanlarda gittikleri coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceklerini belirterek, "Bu sene operasyonumuzun büyük bir kısmını yurt içindeki ihtiyaç sahiplerimize ayırdık.

15.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:48
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, ramazanda yapılacak yardımları anlattı: (1)

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu sene, özellikle yurt dışında bir önceki ramazanlarda, kurbanlarda gittikleri coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceklerini belirterek, "Bu sene operasyonumuzun büyük bir kısmını yurt içindeki ihtiyaç sahiplerimize ayırdık." dedi.

Kınık, Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nden gerçekleştirdiği canlı bağlantıyla basın toplantısı düzenledi.

Türk Kızılay'ın ramazanda yapacağı faaliyetlere ve yardımlara ilişkin bilgi veren Kınık, geçen yıl Kızılaycıların, bağışçıların emanet ettiği iyilik yardımlarını 38 ülkede, 40 noktaya ve Türkiye'de de 400 noktaya ulaştırdığını söyledi.

Bu vesileyle yaklaşık 14 milyon insanın sofralarını şenlendirdiklerini, dünyada Türk bayrağını dalgalandırdıklarını anlatan Kınık, savaş ve kıtlık coğrafyalarında, yoksul sofralarında Kızılay'ın gıda kolileri, kurban payları, zekat, fitre ve fidye nakit destekleriyle mahsun kalpleri sevindirdiklerini ifade etti.

Kerem Kınık, "Bu sene, özellikle yurt dışında bir önceki ramazanlarda, kurbanlarda gittiğimiz, bizlere aşina coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz. Bu sene operasyonumuzun büyük bir kısmını yurt içindeki ihtiyaç sahiplerimize ayırdık." diye konuştu.

Kızılay'ın hilalini, Türk bayrağının ay-yıldızını görmeye alışık olan onlarca mağdur ve mazlum ülkenin vatandaşlarından bu anlamda özür dilediklerini dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Ama delegasyonlarımızın bulunduğu, savaşın ve kıtlığın çok acı hissedildiği coğrafyalarda da desteklerimiz bu ramazanda da devam edecek. Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC, Filistin, Kudüs, Gazze, Suriye, Irak, Güney Sudan, Yemen, Somali, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Arakan ve Senegal'de özellikle koronavirüs, savaş ve kıtlık, çekirge istilası, açlık nedeniyle yaşanan ölümler varken, bu coğrafyalardan elimizi çekemezdik. Yaklaşık yarım milyon insana bu anlamda yardım ulaştırmaya çalışacağız."

Gıda kolileri evlere dağıtılacak

Bu yıl hedeflerinin 10 milyon insana bu ramazanda yardım ulaştırmak olduğunu aktaran Kınık, sözlerine şöyle devam etti:

"10 milyon insana ulaşmak için yaklaşık 207 milyon liralık ramazan hedefiyle yola çıktık. Bu ramazanda yurt içinde gıda yardımlarımız olacak. Gıda yardımlarımız evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için gıda kolisi şeklinde olacak. Bunlarla beraber kurban paylarımızın dağıtımı devam ediyor. Vatandaşlara kendi fabrikamızın ürettiği maskeleri yenilik olarak ramazanda dağıtmaya devam ediyoruz. Yine kendi imalatımız olan dezenfektanlar kolilerle beraber dağıtılmaya devam edilecek.

Gıda yardımlarını gerek ayni yardım şeklinde gıda kolisi olarak gerekse bu sene yenilikçi bir modelle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın cep telefonlarına göndereceğimiz kısa mesajlarla, onlara indirim marketlerden alışveriş yapabilecekleri nakit yüklemeler yapmak şeklinde gerçekleştireceğiz."

Kınık, 75 lira ve 120 lira değerinde iki farklı gıda kolisi olacağını belirterek, "Toplam gıda yardımı alacak aile sayısı 610 bin olacak. Bu yurt içinde ulaşacağımız rakam açısından önemli bir hedef. Bu hedefe bağışçılarımız sayesinde ulaşacağımıza inanıyoruz. Evlerinden değişik sebeplerle çıkamayan, sıcak yemek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik de sıcak iftar servislerimiz olacak. Yaklaşık 3 milyon öğün sıcak yemeği ramazanda vatandaşlarımıza hijyenik şekilde ulaştıracağız." bilgisini verdi.

Kerem Kınık, korona pandemi hastanelerinde büyük fedakarlıkla çalışan 4 bin sağlık çalışanının iftarını 30 gün boyunca ulaştırmaya gayret edeceklerini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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