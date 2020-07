Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kurban vekaleti hisse bedeli 1050 TL TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın yurt içindeki kurban vekaleti hisse bedelinin 1050 lira, yurt dışı için 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , Kızılay'ın yurt içindeki kurban vekaleti hisse bedelinin 1050 lira, yurt dışı için 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Kınık, "Kızılay, bu sene 4 milyon insana ulaşmayı hedefliyor. Ülkemizin 81 ilinde ve tüm ilçeleri ile açlığın, kıtlığın, savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda 16 ülkede bu kesim gerçekleştirilecek" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Et ve Süt Kurumu Alım ve Üretim Daire Başkanı İbrahim Sarıtosun, 'Bereketi Yıl Boyu Sürsün' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası'nda vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği tesisi basın mensuplarına tanıttı. Kurban organizasyonuyla ilgili bilgi veren Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yardımlarıyla bu sene bütün kurbanlıkları yerli besicilerden temin ettiklerini söyledi. Kınık, "Satın almalar yapıldı, hazırlıklar gerçekleştirildi ve vekaletle kurban kesim organizasyonumuz için yaklaşık 2 haftamız var. Kızılay'ın modeli biraz farklı, biraz özgün. Özellikle Kurban Bayramı sürecinde kesilen etlerin canlı bir şekilde dağıtımını yapmıyoruz. Kurban payları bollaştığı için insanlarımız kırmızı eti tüketebildikleri için daha çok Kurban Bayramı sonrasında konserve haline getirilmiş olan kavurma ve kıymalarımızı ihtiyaç sahiplerine 81 ilde şubelerimiz aracılığıyla dağıtıyoruz. Bu işlem Et ve Süt Kurumumuzun hijyenik tesislerinde proseslerle gerçekleştiriliyor" dedi.

'4 MİLYON İNSANA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'Tadı 1,5 yıl bozulmayan kurban konservelerinin şubelere dağıtıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürüldüğünü belirten Kınık, şunları söyledi:

"Bu sene Kızılay, 4 milyon insana ulaşmayı hedefliyor. Ülkemizin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde özellikle açlığın, kıtlığın, savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda 16 ülkede bu kesim gerçekleştirilecek. Bu sene, koronavirüs sebebiyle tedarik zincirinde geçen senelerdeki gibi esnek davranamıyoruz. Son dakika gelecek olan fazla kurban vekaletlerini yönetemeyebiliriz. Bu çerçevede özellikle kurban bağışını vekaletle yapmak isteyen vatandaşlarımız, ellerini biraz daha çabuk tutmalı. Kızılay'ın yurt içindeki kurban vekaleti hisse bedeli 1050 lira olarak belirlendi, yurt dışında da 850 lira olarak belirlendi. Bütün işlemler kayıt altına alınarak gerçekleştiriliyor. Hayvanlarımızın kesim öncesindeki veteriner hekim kontrolleri yapılıyor. Kesim sürecinde kurbanlıklarımızın hakkını muhafaza edecek bir süreç işletiliyor."

