Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cizre'de incelemelerde bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var. Şırnak'ın turizm değerlerini öne çıkaracağız. Turizm pastasından hak ettiği payı alması için Bakanlık olarak çalışacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var. Şırnak'ın turizm değerlerini öne çıkaracağız. Turizm pastasından hak ettiği payı alması için Bakanlık olarak çalışacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Ersoy Cizre ilçesinde İçkale'yi ziyaret etti. Hamidiye Kışlası ve Cizre Surları'nda inceleme yapan Ersoy daha sonra Türk Kızılay Derneği'nce kurulan Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Ersoy, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Çok önemli bir operasyonun başlatıldığını ifade eden Ersoy, "İnşallah güvenlik güçlerimiz bu operasyonu başarıyla tamamlayacaktır." diye konuştu.

Şırnak'a kazandırılan çok değerli bir hizmetin açılışını gerçekleştirecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ersoy, Şırnak'ta Bakanlık olarak başlattıkları ve yapmayı planladıkları projeler ile ilgili de ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ersoy, açılışını yapacakları Cizre Gönüllü Merkezi'nin çocuklara, gençlere, Şırnaklılara, Cizrelilere ciddi hizmetler vereceğini aktararak eğitim, bilim ve çalışma odalarından kütüphanesine, spor odasından kafeteryasına, yemekhanesinden mescidine kadar birçok hizmet sunan gönüllülük merkezinden tüm Şırnaklıların yararlanacağını kaydetti.

Şırnak'ın genç nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden biri olduğuna işaret eden Ersoy, genç nüfusun yoğun olduğu yerlerde Bakanlık olarak kültürel yatırımlara hız verdiklerini kaydetti.

"Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var. Şırnak'ın turizm değerlerini öne çıkaracağız. İlk başta arkeolojik ve kültürel değerleriyle başlayacağız, sonra turizm değerlerini ön plana çıkararak turizm pastasından hak ettiği payı alması için Bakanlık olarak çalışacağız." diyen Ersoy, açılışını yapacakları Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi'nin faaliyetlerine değindi.

Ersoy, "Gönüllülük eğitimleri, gönüllülük atölyeleri, gönüllülük temelli sosyal girişimcilik projeleri Kızılayın sahadaki tüm insani yardım programlarına gönüllü olarak katılımın nasıl olacağı ile ilgili eğitimlerin verildiği çok önemli çok faydalı merkez. Kızılay çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Hayata geçirilmesinde emeği geçen Genel Başkan Sayın Dr. Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyelerine, Genç Kızılay Yönetim Kuruluna ve şube müdürüne, emek sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz en kısa zamanda 2 milyon aktif Kızılay gönüllüsüne ulaşmak"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da bu topraklarda Tür Kızılay olarak 153 yıldır hizmet ettiklerini belirterek bu bölgedeki gayretlerinin, hizmetlerinin 1,5 asırdır kesintisiz devam ettiğini söyledi.

"Kızılay'ımız devletimize destek, milletimize hizmet misyonu ile 153 yıldır gayret sarf ediyor. Gücünü gönüllülerinden, bağışçılarından alıyor. ve bu büyük güç ile geçen sene 18,5 milyonu yurt dışında olmak üzere 37 milyon insana elini uzattı, yardımlarını ulaştırdı." diyen Kınık, afet, toplumsal sağlığın iyileştirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, dayanışma konusunda yüzlerce, binlerce proje ile bütün iller ve ilçelerdeki şubeler, temsilcilikler, 300 bine yaklaşan gönüllüleri ile gayret gösterdiklerini belirtti.

Kınık, "2030 stratejisi için hedefimiz en kısa zamanda ülkemizde 2 milyon aktif Kızılay gönüllüsüne ulaşmak. Bu amacımıza ulaşmak için bugün Cizre Gönüllü Merkezi'mizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eş samanlı olarak Manisa, Kütahya ve Diyarbakır'da da açılışlar gerçekleştireceklerini dile getiren Kınık, gönüllere ulaşmaya, gönüllere dokunmaya, onların gücü ile millete hizmet etmeye, insanlığın ızdırabını dindirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kınık, Cizre'nin tarihi ve kültürel önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Cizre'yi daha çok anlamalı, daha çok anlatmalıyız. Cizre insanlığın ikinci kez doğduğu bir yer, kutsal bir toprak, medeniyetlerin, ilmin neşvünema bulduğu bir yer. El-Cezeri'yi bilmeden bugün robotik teknolojiyi, ilmi, algoritmayı, yazılımı anlayamayız, anlatamayız. Ahmed-i Hani'yi bilmeden, edebiyatı, bu toprakların efsane kültürünü, bu torakların dilini, ruhunu, Cizre'nin ne konuştuğunu anlayamayız. Özgüven için, kendimize güvenmek, dünyaya bu değerleri taşıyabilmek için bunları tanımaya tanıtmaya ihtiyacımız var. Bu toprakların ruhu var. Merkezimiz gençlere, Cizre'ye, Şırnak'a hayırlı olsun." dedi.

Törende daha sonra Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü bünyesinde, Cizre'de gönüllülük kültürünü geliştirmeyi, yeni gönüllü kazanımı sağlamayı ve bu gönüllülerle yapılacak faaliyetlerin sayılarını artırarak Cizre yerelinde afet ve insani yardım başta olmak üzere Kızılay'ın ana faaliyet alanlarına katkı sunacak gönüllü kapasitesini oluşturmayı amaçlayan Cizre Gönüllüler Merkezi'nin açılışı Bakan Ersoy, Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık ve diğer ilgililer tarafından yapıldı.

Törenin ardından Dengbej evini ziyaret eden Ersoy, gençlerin seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe şarkıları dinledi.

Dengbej evinden Kırmızı Medrese'ye yürüyerek giden Ersoy, esnafı ziyaret etti. Bakan Ersoy Kırmızı Medrese ve Nuh Peygamber Türbesi'nde de incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy'a temaslarında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel