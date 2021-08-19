Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ağrı'da Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldi Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Batı Karadeniz'deki sel ve su baskınlarında zarar gören 336 bin insana insani destek sağlandığını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Batı Karadeniz'deki sel ve su baskınlarında zarar gören 336 bin insana insani destek sağlandığını söyledi.

Türk Kızılayın Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı şubelerini ziyaret etmek için bölgeye gelen Kınık, Ağrı'da gönüllülerle buluştu.

Kınık, Kızılay Ağrı Şubesi Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, 600 il ve ilçede teşkilatlı olduklarını ve 400'e yakın ilçede de teşkilatlanacaklarını belirtti.

Ülkenin 18 bin köy ve 32 bin mahallesinde de teşkilatlanacaklarını belirten Kınık, "Bugün yaklaşık 200 bin aktif Kızılay gönüllüsü var ama bunu 2 milyona çıkartmaya çalışıyoruz. Kızılay'ımız geçen sene herkesin desteğiyle 37 milyon insana dokundu. Yurt dışında 50'ye yakın ülkede savaşlar ve çeşitli nedenlerden sıkıntı çeken 8,5 milyon insan ile yurt içindeki 25 milyon insanımıza destek verdik." diye konuştu.

Kınık, 2,5 milyon ünite kan ve yaklaşık 7,5 milyon ünite kan bileşenini hastanelere ulaştırdıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 150 bini aşkın hastaya immün plazma sağladıklarını, yaşanan sel felaketlerinde ise gönüllülerin canla başla çalıştıklarını kaydeden Kınık, şöyle konuştu:

"Batı Karadeniz'deki sel ve su baskınlarında 336 bin insana insani destek sağlanmıştır. 1860 Kızılaycı gün olarak çalışma gerçekleştirmiştir. Sahada 15 seyyar mutfağımızla 4 tırımızla 57 de afet operasyon aracımızla ekiplerimiz çalışıyor. Son vatandaşımız güvenle evine girene kadar onların yanında olacağız. Orman yangınlarımızda da son kıvılcım sönene kadar vatandaşlarımız ve devletimizin yanında olacağız demiştik. Sel bölgesinde 446 bin insana destek verdik. 331 bin sıcak yemek dağıtılmış, şimdiye kadar yaklaşık 80 aracımızla ve 2330 Kızılaycı gün kapasitesiyle sahada çalıştık. 8500 gıda kolisi, 10 bin aileye hijyen seti, 130 bin ikramlık malzeme, 60 bin kumanya ve 1 milyon 600 bin paket su vatandaşlarımıza dağıttık."

Kınık, yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için önemli bir misyon üstlendiklerinin bilincinde olduklarını dile getirdi.

Her afette Türk Kızılayı olarak sahada olduklarını anımsatan Kınık, "Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketleriyle ilgili olarak vatandaşlarımız bize yaklaşık 10 milyon lira destekte bulundu. Bunlar ilk etapta acil ihtiyaçlara, sonra da vatandaşlarımızın çeyiz ve beyaz eşya gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacaktır. Orman yangınlarında 23 gün boyunca 172 dağıtım bölgesinde yaraları sarmak için çalışma yaptık. 690 bin insana destek sağlandı. 391 bin sıcak yemek öğünü ulaştırıldı, 307 araçla sahada çalıştık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez