Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 11 bin kişilik yemek hizmeti verdiklerini belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 11 bin kişilik yemek hizmeti verdiklerini belirtti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gelen Kınık, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ilde sel dolayısıyla ciddi yıkım oluştuğunu söyledi.

Türk Kızılay ekiplerinin selden etkilenen 3 ilde vatandaşlara yemek ve içecek dağıttığını dile getiren Kınık, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 11 bin kişilik öğün yemeklerimizi çıkardık. Hem burada çalışan arama kurtarma ekiplerine hem de etkilenmiş vatandaşlarımıza sıcak yemeklerini, kahvaltı ve ikramlık kumanyalarını ulaştırıyoruz. Bir taraftan da tahliye edilmiş ve tahliye edilmekte olan vatandaşlarımız Kredi ve Yurtlar Kurumu, Valiliğimizin, AFAD'ın göstermiş olduğu yerlere iskan ediliyor. Orada da insani desteklerimiz devam ediyor. Diğer taraftan buradaki insanlar ciddi bir psikolojik sarsıntı yaşıyor. Psikologlarımız, Aile Bakanlığı ekipleriyle beraber psiko-sosyal destek sağlıyorlar. Şu an bir taraftan da yoğun bir yardım geliyor. Yardımların koordinasyonu için bölgelerde depolarımız oluşturuldu."

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de orman yangınlarının devam ettiğini belirten Kınık, "Şu an sahada 200 kişilik bir ekiple bulunmaktayız. 50 civarında aracımız var. Devletimiz güçlüdür, büyüktür, burada kayıpların yerine konulması noktasında gereken en önemli adımları atacaktır. Biz de milletimizin merhamet eli olarak devletimize destek olmak için ve milletimizle dayanışma için şu an kampanyamız devam etmekte. Vatandaşlarımızdan alacağımız destekle burada etkilenen vatandaşlarımızın her türlü insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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