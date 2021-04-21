Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kan bağış merkezi ve biriminin açılışını yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek "Çalışma saatlerimizi iftar ve sahur vakitlerine göre ayarladık.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek "Çalışma saatlerimizi iftar ve sahur vakitlerine göre ayarladık." dedi.

Kınık, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Artuklu Kan Alma Birimi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelinde 300'e yakın kan alma biriminin bulunduğunu söyledi.

Kan alma birimlerinin her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı aldığını, bu bağışların Türkiye'deki 1500'e yakın hastaneye ulaştırdığını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Her yıl ülkemizde yaklaşık 3 milyon kan Kızılay aracılığıyla gönüllü bağışçılarımızdan temin ediliyor ve Kızılay Güvenli Kan Tedarik Sistemi ile hastanelere ulaştırılıyor. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Özellikle de Kovid-19'un olumsuz etkisi ve ramazanın da bu anlamda üstüne gelmesiyle beraber ihtiyacın arttığını ama bağışların bu anlamda ihtiyacı karşılamadığını ifade edebilirim. Onun için bu dönem bizim biraz seferberlik yaptığımız bir dönem oldu.

Çalışma saatlerimizi iftar ve sahur vakitlerine göre ayarladık. Vatandaşlarımız Kızılayın kan bağış noktalarına web sitesi üzerinden Türkiye'de yaklaşık 170'i seyyar 300 civarındaki kan noktalarına randevu alarak gelebilirler."

Kerem Kınık, sokağa çıkma kısıtlamalarında da alınacak randevularla kan alma birimlerine gelinebileceğini ifade etti.

Kınık, daha sonra Mardin Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışlara İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve Kızılay yetkilileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar