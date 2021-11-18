KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı - Haberler
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KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı.

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı.

Kerem Kınık, Kızılay Kırklareli Şubesinde düzenlenen toplantıda, Kızılayın her sokakta bulunmak durumunda olduğunu belirtti.

Afetlere hazırlık ve müdahale konularının yanı sıra Kızılayın sağlıklı yaş alan bir toplum için de çalışmalar yapacağını aktaran Kınık, şöyle konuştu:

"Bu alanda yapacağımız çok iş var. Özellikle yaşlanan nüfusumuzun maalesef çok sağlıklı yaşlandığını söyleyemeyeceğimiz. Nüfusun önümüzdeki 10 yıllarda, 20 yıllarda çok büyük toplumsal sorunlar, taşınamayacak yükler ve riskler var. Dolayısıyla bunları bugünden nasıl azaltılabilir buna yönelik çalışacağız."

Kerem Kınık, Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen toplantıda da gönüllülerle bir araya geldi.

KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

KIRKLARELİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kırklareli Şubesinin yöneticileriyle toplantı yaptı

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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