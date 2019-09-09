Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi

09.09.2019 21:57

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video yayınladı. Kınık paylaştığı videoda Suriye'deki iç savaşın yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye'nin İdlib kentinde saldırılar sonucu arka patilerini kaybetmiş bir kedinin videosunu "Savaşın yaralarını taşıyan bir tek insanlar değil" notuyla paylaştı.

Kınık'ın paylaştığı video, kısa sürede binlerce görüntüleme aldı.

SURİYE'DEKİ SAVAŞ MAĞDURU HAYVANLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Suriye'deki iç savaştan zarar gören Halep Hayvanat Bahçesi'nden alınarak 1'i dişi 2 aslan ve Sibirya kurdu cinsi 2 köpek daha hayvanat bahçesinden alınarak Bursa'ya getirilmişti. Türkiye'ye getirilen dişi aslanın gebe olduğu belirlenmişti.